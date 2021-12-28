Bandırma’da işletme sahibinden fahiş fiyat uygulamasına tepki

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde fırıncılık yapan işletme sahibi Cihan Arıcı, fahiş fiyat uygulamasına tepki göstererek, "Biz işletmemizde hiçbir ürünümüze zam yapmadık, yapmayacağız" dedi.

Yurt genelinde fahiş fiyat uygulamasına tepkiler giderek artarken, bir tepki de Bandırma’dan geldi. Fahiş fiyat uygulanarak vatandaşın mağdur edildiğini belirten simit fırını işletmesi sahibi Cihan Arıcı, hiçbir ürüne zam yapmadıklarını söyledi. Simit ve poğaçayı 2 buçuk liradan sattıklarını belirten Arıcı, "Ülkemizde doların yükselişini fırsata çevirenleri ve ürünlere fahiş fiyat uygulayanları duyuyor ve üzülüyoruz. Dolar düşüyor fakat ürünler de düşmesi gereken fiyatlar düşmüyor ve fahiş fiyat uygulandığı belirtiliyor. Biz, işletme olarak dalgalı kura karşı direniyoruz ve ürünlerimizle zam yapmıyoruz ve yapmayı da düşünmüyoruz. Biz vatandaşımızın mağdur olmasından yana değiliz. Fahiş fiyat uygulayanlara karşı yapılan denetimleri destekliyoruz. Biz simit ve poğaçayı 2 buçuk liradan saymaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.