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Bandırma’da iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Günaydın Mahallesi Demirciler Caddesi’nde bir işletmede çıkan yangın paniğe sebep oldu.
BALIKESİR 12.09.2022, 12:28
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Günaydın Mahallesi Demirciler Caddesi’nde bir işletmede çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü işletmede yangın çıktı. Bandırma itfaiye ekipleri cadde üzerinde yol yapım ve parke yenileme işleri sebebiyle olay yerine güçlük ile ulaşarak çıkan yangına müdahalede bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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