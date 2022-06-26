Bandırma’da hortum paniği

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tarlada hortum oluştu. Hortum, samanları havalandırırken, o anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Yeşilçomlu köyünde aniden oluşan hortumu görünler şaşkınlık yaşadı. Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada yoldaki vatandaşlar, hortumun oluştuğu yere yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı. Hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı.