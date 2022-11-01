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Bandırma’da geri dönüşüm atık tesisinde yangın çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geri dönüşüm atık tesisinde yangın çıktı.

BALIKESİR 01.11.2022, 17:52
Bandırma’da geri dönüşüm atık tesisinde yangın çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geri dönüşüm atık tesisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Balıkesir asfaltında faaliyet gösteren geri dönüşüm atık tesisinde henüz sebebi bilinmeyen çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

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