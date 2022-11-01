Son Dakika
Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Yapım İşi İhalesi İmza Töreni gerçekleşti
Bandırma’da geri dönüşüm atık tesisinde yangın çıktı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geri dönüşüm atık tesisinde yangın çıktı.
BALIKESİR 01.11.2022, 17:52
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geri dönüşüm atık tesisinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Balıkesir asfaltında faaliyet gösteren geri dönüşüm atık tesisinde henüz sebebi bilinmeyen çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.