Bandırma’da geri dönüşüm atık tesisinde yangın çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geri dönüşüm atık tesisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Balıkesir asfaltında faaliyet gösteren geri dönüşüm atık tesisinde henüz sebebi bilinmeyen çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.