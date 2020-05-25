Bandırma’da en ıssız bayram

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihin en ıssız bayramı yaşanıyor.

Bandırma’da koronavirüs pandemisi nedeniyle arefe gününde başlayan ve bayram sonuna kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihin en ıssız bayramı yaşanıyor. Bandırmalılar sokağa çıkma kısıtlamasına tam riayet ederken sokaklar adeta terkedilmiş şehri andırıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında İçişleri Bakanlığı’nca uygulanan istisnalara göre şehir genelinde pastaneler, tatlıcılar, çiçek satıcıları açık bulunurken, bu işyerlerinin satışlarının tamamına yakınını paket servis sistemiyle yaptıkları gözlemleniyor.

Öte yandan vatandaşlar sağlık kuruluşları ve eczanelerdeki ihtiyaçları doğrultusunda dışarı çıkarlarken polis ekiplerinin de kent genelinde sıkı denetimleri sürüyor. Polis ekipleri şehrin ana arterlerinde yaptıkları kontrollerde sokağa çıkan araç sürücülerini sorgulamalarını yaparak, izin belgelerini kontrol ediyor.

Kentin her zaman araç ve yaya trafiği nedeniyle yoğunluk yaşayan İnönü, Atatürk, Kaşif Acar, Ordu, Cumhuriyet caddeleri gibi ana yolları ve Adnan Menderes Bulvarı civarı bomboş görüntüsü ve sadece sokak hayvanlarının bulunmasıyla adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.