Bandırma’da el emeği yılbaşı alışveriş günleri başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde “El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri” 5 günlük alışveriş günleri başladı.

Bandırma Belediyesi ve Bandırma Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilecek olan ‘El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri” 5 günlük alışveriş günleri başladı. Bandırma Belediyesi’ne ait eski belediye binasının altındaki pasajda 5 günlük alışveriş günleri görkemli bir açılışa sahne oldu. Açılışa Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Başkan Yardımcısı Aydın Yağar, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

24-28 Aralık tarihleri arasında beş gün boyunca sürecek olup, kadınların el emeği ile evlerinde ürettikleri el emeği göz nuru birçok ürünün satışa sunulduğu “El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri” eski belediye binası kapalı çarşıda gerçekleşti. Ekonomik özgürlüklerini sağlamak ve aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlara Bandırma Belediyesi, Bandırma Kent Konseyi büyük deste sağlıyor. Bir tane stanttı ise SMA hastası Fevziye bebek için ayrıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Ekonomik özgürlüklerini sağlamak ve aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlara bir kez daha desteklerini vurgulayarak Tosun “El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri, Bandırma Ticaret Odası ile başlayan daha sonra da Kent konseyi ile devam eden yılbaşı etkinlikleri, özellikle kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini sergilendiği 5 günde satış yapıp ailelerine ekonomik katlı sağlandığı bir etkinlikte beraberiz. Böyle faaliyetlerin daha kalıcı olmasını planlıyoruz. Bandırma büyüyen ve gelişen bir kent. Önümüzdeki günlerde Bandırma’nın İDO bölgesinde kadınlarımız için el emeklerini sergileyebilecekleri alan oluşturacağız. Bizler olabildiğince, gücümüzün yettiğince her zaman sizlerin yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Festivalde gıda ve el işi gibi, birbirinden farklı kategoride 67 stant açıldı. Kadın El Emeği Festivali, 24 Aralık- 28 Aralık tarihleri arası, Bandırma Belediyesi’ne ait eski belediye binasının altındaki pasajda 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak