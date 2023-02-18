Bandırma’da e-scooterler hizmete girdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve tamamen yerli olan mikro taşıma aracı scooter araçları Bandırma’da hizmete girdi.

Bugün havanın açık ve güneşli olmasını fırsat bilen sahil bandına inen vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde konuşlanan elektrikli scooterları kiralayarak denediler.Deneme sürecinde olan Scooterlerın kullanımına dair ilk deneyimlerin park sorununa dair sıkıntıların çözülmesi durumunda kent içi kısa mesafe kişisel ulaşıma alternatif olma konusunda yararlı bir girişim olduğu ve kent estetiğine katkı yaptığına dair görüşle ifade edilerek planlandı.

İlk olarak telefon uygulamasını indirmek gerek

Scooterların telefon uygulaması üzerinden açılış fiyat 1.99-2.19 dk kullanım ücreti üzerinden fiyatlandırılması olumlu görüldüğü ve kullanımda sadece kare kodunu okutulmasının kullanım kolaylığı sağladığı bildirildi.