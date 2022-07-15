Bandırma’da Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz Kutlaması

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Programı çerçevesinde Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü" programı çerçevesinde Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma Belediyesi, ile düzenlenen anma programına Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6. Hava Jet üssü Komutanı Hava Hv. Plt. Tuğgeneral Selahattin Akalp , Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Bandırma ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören ilk olarak Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program sine vizyon gösterimleriyle devam etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşma barkovizyon aracılığıyla katılımcılara izletildi.