Bandırma’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılında Bandırma Cumhuriyet Caddesinde tören düzenlendi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Caddesinde tören düzenlendi. Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler resmî törende hazır bulundu. Tören ilk olarak Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun halkı selamladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yılında gerçekleştirilen resmî tören daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunasının ardından günün anlam ve önemi belirten konuşmanı gerçekleştiren Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal “98’inci yıldönümü kutladığımız Cumhuriyet, Ülkemizin yönetim biçimi olmasının yanı sıra Türk milletinin yeniden dirilişinin de sembolü vazgeçilmez bir miras örnek bir uygarlık hareketinin adıdır. 1071 yılında Sultan Alparslan’ın önderliğinde Türklerin Anadolu topraklarının yurt edilmesi ve hükmetmesi ile birlikte 19. Yüzyılda temelleri atılan Osmanlı Devleti üç kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu olarak birçok milleti Farklı etnik ve kültürel yapıları bünyesinde barındırarak yönetmeyi bilmiştir. İstiklal mücadelesi Mustafa Kemal Paşa’nın Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkartma ile başladı. Amasya Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda Düşmana Karşı tek vücut oldu çünkü Türk insanı yüzyıllardır hüküm sürdüğü ülkesi ve toprakları vazgeçilmez ve ebediyete kadar bir karış toprağı vazgeçilmez olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98 yıl dönümünde hepimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimizi ve Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz ve tüm Bandırma halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi

Konuşmanın ardından Şiir Halk oyunları ekibi gösterisi ve resmi geçişin ardından tören sona erdi.