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Bandırma’da çöp sorunu çözülüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atık sorununa sürdürülebilir ve çevreci çözümler üretmeyi sürdürüyor. İl genelinde 2 milyon 799 bin 526 metreküp katı atık rehabilite edilirken Bandırma Ayyıldız Mevkiindeki 125 bin 303 metrekarelik çöp sahasında 1 milyon 512 bin 988 metreküp katı atık rehabilite edildi.

BALIKESİR 25.01.2021, 17:22
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Bandırma’da çöp sorunu çözülüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atık sorununa sürdürülebilir ve çevreci çözümler üretmeyi sürdürüyor. İl genelinde 2 milyon 799 bin 526 metreküp katı atık rehabilite edilirken Bandırma Ayyıldız Mevkiindeki 125 bin 303 metrekarelik çöp sahasında 1 milyon 512 bin 988 metreküp katı atık rehabilite edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla kent genelinde çevre sorunlarına doğru müdahale edilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; STK, Kent Konseyleri ve derneklerin katılımıyla Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı düzenledi. Gerçekleştirilen çalıştaylarda bölgelerin sorunları net bir şekilde ortaya çıkarıldı ve çöp sahaların rehabilite çalışmaları koordineli bir şekilde başlatıldı. İl genelinde 2 milyon 799 bin 526 metreküp katı atık rehabilite edilirken 30 yıldır aktif olarak kullanılan Bandırma Ayyıldız Mevkiindeki Çöp Sahası’nda 1 milyon 512 bin 988 metreküp katı atık rehabilite edildi. Bu çalışmalar sayesinde çevreye zararı minimuma indirgenerek kötü koku ve yangın riskinin de önüne geçilmiş olacak. 2021 yılı içerisinde sahaya kaçak dökümleri ve giriş-çıkışları önlemek amacıyla tel çit çekilecek ve eski ve mevcut çöplerden kaynaklanan gazların kontrollü salınımını gerçekleştirmek için de gaz bacaları yerleştirilecek.

Bandırma Çöp Sahası bitkilendirilecek

Bandırma Çöp Sahası’daki çöp sorununu ortadan kaldıracak çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını belirten Başkan Yılmaz “Yaklaşık bir yıl önce başlattığımız rehabilite çalışmaları sayesinde şehre 4 kilometre uzaklıktaki Ayyıldız Mevkiinde bulunan çöp sahasının yüzde 70’ini rehabilite ettik. Bu alanda rehabilite çalışmaları tamamlandığında bitkilendirme çalışmaları yapılacak. Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde şu ana kadar yaklaşık 73 bin metrekare vahşi depolama alanının ıslahını tamamladık, 197 bin 47 metrekare alanda ise ıslah çalışmalarımız sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 269 bin 619 metrekare alanı ıslah etmiş olacağız. Bu sayede toplam 2 milyon 799 bin 526 metreküp katı atık, planlı rehabilite çalışmalarımız ile tarihe karışacak.” dedi.

Atıklar enerjiye dönüşüyor

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda inşa ettiği elektrik üretim tesisi ile 11 ayda 12 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınımını engelleyerek iklim değişikliğine sebep olan gazların oluşmasının önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak çevreye zarar vermesine engel oluyor, estetiği bozan görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyor.
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