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Bandırma’da cinayet: 1 ölü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, balık restoranında, husumetlisi tarafından bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

BALIKESİR 23.07.2022, 12:54
Bandırma’da cinayet: 1 ölü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, balık restoranında, husumetlisi tarafından bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen Bahadır B., İsmail Hakkı Arkan’ı (33) göğüs bölgesinden bıçakladı. Arkan, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen İsmail Hakkı Arkan yaşamını yitirdi. Bahadır B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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