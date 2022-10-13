Bandırma’da ahşap binada yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edincik Mahallesi’nde ahşap bir binada zihinsel engelli bir vatandaşın çıkardığı yangın mahalle sakinlerinin yüreğini ağzına getirdi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangına müdahale edildi. İtfaiye ekipleri başka binalara alevlerin sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ahşap ve kullanılmayan eski binada maddi hasar meydana geldi. 5 itfaiye aracının söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonucu evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.