Bandırma’da Açık Hava Sinema Keyfi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ‘Seyirlik Akşamlar’ sinema etkinlikleri açık hava sahnesinde devam ediyor.

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit’in de konuk olduğu etkinlikler, 30 Ağustos Salı günü saat 20.00’da ‘Yol Arkadaşım’ filminin gösterimi ile son bulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği ‘Seyirlik Akşamlar’ sinema etkinlikleri açık hava sahnesinde büyük bir ilgiyle devam ediyor. ‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı’ film gösterimi, ‘Yeşil Çam Vokal Grubu’ konseri ile başlayan etkinlikler, 29 Ağustos Pazartesi Günü saat 19.30’da İçimdeki Kahraman film gösterimi, ‘Film Yönetmeni Sinan Sertel’ söyleşisi ile devam edip 30 Ağustos Salı günü saat 20.00’da ‘Yol Arkadaşım’ filminin gösterimi ile son bulacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit’in söyleşisine katılarak, Balıkesirlileri yaşayan efsanelerle buluşturmaya devam edeceklerinin müjdesini verdi. Başkan Yılmaz’ın moderatörlüğünde sahnede kısa bir söyleşi gerçekleştiren sanatçı Hülya Koçyiğit’e özellikle gençler başta olmak üzere meydanı dolduran Bandırmalılar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Yaşayan efsaneler

Bandırma’nın sanayisi, tarımı ve çalışkan insanlarıyla kendi kendine yetebilen bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle yaz aylarında insanlarımız sosyalleşsin istiyoruz. Niyetimiz vatandaşlarımız ile Türkiye’ye mal olmuş insanlarımızı buluşturmak. Bandırmalıları yaşayan efsanelerle buluşturmak istedik ve bugün bir tanesini sizlerin huzuruna çağırdık. Hülya hanıma bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ederim” dedi. Sanatçı Hülya Koçyiğit, daha sonra sohbet havasında geçen söyleşide Bandırma, Gönen ve bölgedeki köylerde çektikleri bazı filmleri anlattı. Yeşilçam tarihinde sinemaseverlerin hatıralarında öze yeri olan nostaljik filmlerden birisi olan Hülya Koçyiğit’le kızının çocuk yaşlarda birlikte oynadığı "Gülşah" filmi yeniden ilgiyle izlendi.