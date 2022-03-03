Bandırma’da 4 meclis üyesinin üyelikleri düşürüldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 bağımsız, 3 AK Parti’li meclis üyesinin üyeliğinin düşürülmesi için oylama yapıldı. Oy çokluğu ile bağımsız Basri Ercan Kırbaş, AK Parti Meclis üyesi Ramazan Yaşar, Hasan Fahri Atlı ve Zeynep Özdemir’in üyelikleri düşürüldü.

Geçtiğimiz ay Susurluk Belediye Meclisinde AK Partili Üye İbrahim Dürmüş’ün devamsızlık gerekçesiyle meclis üyeliğinin düşürülmesinin ardından bu kez Bandırma Belediye Meclisinde benzer bir işlem yapıldı. CHP ve İyi Parti Belediye Meclis üyelerinin ortak önergesiyle Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’un önüne sunuldu. AK Partili üyeler Ramazan Yaşar, Hasan Fahri Atlı, Zeynep Özdemir ile bağımsız üye Basri Ersan Kırbaş’ın meclis üyeliklerinin düşürülmesine dair maddeler ayrı ayrı görüşüldü. Meclis üyelikleri düşürülmesi talep edilen üyelerin daha önceden Başkanlığa verdikleri yazılı savunma metinleri okundu ve söz hakkı alarak kürsüde birer konuşma gerçekleştirdi. AK Parti Grup Sözcüsü Zeynep Özgün, partisi adına söz alarak, kararın siyasi bir amaçla Büyükşehir Belediyesindeki Cumhur İttifakı çoğunluğunu ele geçirmek için yapıldığını ifade etti. Konuşmaların ardından AK Partili üyeler Ramazan Yaşar, Hasan Fahri Atlı, Zeynep Özdemir ile bağımsız üye Basri Ersan Kırbaş’ın üyelikleri yapılan oylama sonucu CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilerek düşürüldü. Kararın ardından AK Parti ve MHP Grubu solunu terk etti. Salonu terk eden AK Parti ve MHP üyeleri Belediye Binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.