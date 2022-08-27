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Bandırma’da, “4. Kitap Günleri” hazırlığı başladı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde “4. Kitap Günleri” 24 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arası gerçekleşecek.
BALIKESİR 27.08.2022, 12:43
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde “4. Kitap Günleri” 24 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arası gerçekleşecek.
Bandırma’da, “4. Kitap Günleri” 24 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arası gerçekleşecek. “Kitap Günleri” etkinliklerinin programı, Bandırma Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor.
Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerde tanınmış yazarların da gelerek kitap imza günleri ve söyleşilere katılmaları bekleniyor.
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|2. Fenerbahçe
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|3. Başakşehir
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|4. Beşiktaş
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|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
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|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
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|1
|15. Ümraniye
|3
|1
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|17. Karagümrük
|2
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|3
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|Takımlar
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|1. Eyüpspor
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|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|2
|4
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|5. Göztepe
|2
|4
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|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
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|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
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|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
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|7
|6. Newcastle
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|5
|7. Fulham
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|8. Brentford
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|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
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|4
|11. Southampton
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|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Celta Vigo
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
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|11. Valencia
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
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|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
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