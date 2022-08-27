Bandırma’da, “4. Kitap Günleri” hazırlığı başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde “4. Kitap Günleri” 24 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arası gerçekleşecek.

Bandırma’da, “4. Kitap Günleri” 24 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arası gerçekleşecek. “Kitap Günleri” etkinliklerinin programı, Bandırma Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor.

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerde tanınmış yazarların da gelerek kitap imza günleri ve söyleşilere katılmaları bekleniyor.