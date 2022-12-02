Bandırma’da 3 bin 985 tarihi sikke ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi.

Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin aracı ve ikamet adresinde yapılan aramalarda; 3.985 adet sikke ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli yakaladı ve hakkında işlem başlatıldı.