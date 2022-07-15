Bandırma’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde Bandırma Şehitliği ziyaret edildi.

Şehitlikteki programa Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6. Ana Hava Jet Üssü Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Cumhuriyet Başsavcıvekili Baray Tütünü, Bandırma Belediye Başkanvekili İsmail Ay, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, şehit kabirleri ziyaret edilip karanfil bırakıldı. 15 Temmuz gecesi Ankara’da şehit düşen ve Şubat 2020 tarihinde naaşı Niğde’den Bandırma’ya nakledilen 15 Temmuz şehidi Veteriner Hekim Ramazan Konuş da mezarı başında anıldı.