Bandırma’da 15 bin binanın 11 bini 1999’dan önce

Bandırma Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında, ilçenin yapı stoku açıklandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem felaketinin ardından Bandırma Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında deprem konusu gündem dışı olarak görüşüldü ve Bandırma’nın depremselliği ile konut stoku konusunda bilgiler verildi.

Toplantıda, kentsel dönüşümü özendirici somut çalışmalar, alternatif finansal kaynak çalışmaları, yapı denetim firmalarının kontrolleri, nitelikli arama-kurtarma ekibinin kurulumu, toplanma alanlarının mekansal altyapılarının güçlendirilmesi, kendi lojistik yapının oluşturulması, yapı stokunun analiz çalışmasının yapılması gibi konular değerlendirildi.

Bandırma Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Selamettin Karaca, Bandırma’daki 1999 öncesi yapılan binaların sayısını açıkladı. Karaca, "Bandırma’da yaklaşık olarak 15 bin tane bina mevcut. Bundan 4 bin yapı 2000 yılından sonrası yapılmıştır. Genellikle dar alanda bitişik nizamlı ve yeşil alan, sosyal donatı alanları yok. Bizim hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm işine girmemiz gerekiyor. Bunun içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 1/5 binlik planlarına hazır ekip, yeni alanlar oluşturmasını bekliyoruz" dedi.

Başkan Tosun: "Yardım malzemeleri Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya’ya gönderildi"

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ise, "Kısa vadede geçecek bir mesele değil, binlerce yıkık binalar var. Uzun vadede el birliği ile bu zor günleri atlatacağımıza inancım tam. Mart ayı meclisimizde bir aylık yaptığımız faaliyetlerin gösterildiği sunumu yapmayı planlıyorduk, ancak yapmayacağız. Kahramanmaraş sonrası meydana gelen yıkıcı depremden sonra ilgili komisyonlarımız, deprem afet, imar komisyonu teknik odalarımızın başkanları bölgemizde çalışmalar yaptı. Yol haritası hazırlamak için bir araya geldiler. Bandırma deprem kuşağında olduğu için ciddi bir şekilde vatandaşlardan önümüzdeki süreçte deprem öncesi ve sonrası neler yapılır, nasıl güvenli evlerde oturabiliriz, bina yapı stoku ile ilgili çalışmalarda bulundular. Bu bilgiler doğrultusunda Bandırma’da neler yaparız, depreme karşı dayanıklı binalar yapabiliriz gibi birçok soruları teknik arkadaşlar faaliyetlerini dinleteceğiz. Mart ayı meclisimizde gelen evrak olmakla birlikte 9 maddemiz var. Öncelikli olarak konumuz deprem olacaktır" diye konuştu.

Bandırma’dan gönderilen yardım malzemelerinin Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş Osmaniye ve Malatya’ya gittiğini açıklayan Belediye Başkanı Tosun, "Depremin hemen ardından bölgeye giden 30 kişiden oluşan Bandırma Belediyesi, 911 ve BANDAK arama kurtarma ekiplerine destek olduk. Bunun yanı sıra Bandırma’dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gitmek isteyen 40 kişiden oluşan gönüllü esnafımıza bölgeye ulaşımlarında katkı sağladık. Deprem bölgesine bugüne kadar 35 tır malzeme, 3 otobüs, 1 askeri kargo uçağı, aynı zamanda TCG Bayraktar gemisine malzeme desteği sunduk. 1 ikram aracı, 1 mutfak aracı, 23 bin 32 koli temel gıda maddesi, 14 bin 200 adet battaniye, bin 39 addet ısıtıcı, 150 çadır, 145 bin 160 hijyen kiti gönderdik. 151 Belediye personeliyle bölgede yardım malzemelerinin dağıtımı konusunda destek verdik" ifadesini kullandı.

Bandırma Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden jeoloji yüksek mühendisi Aynur Aydın da Bandırma’nın 1993 yılından günümüze imara açılan alanlarının imara uygunluk jeolojik haritasını ve deprem haritasını belirten bir sunum gerçekleştirdi.