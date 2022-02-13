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Bandırma ve Gönen Doğa’sına kavuşuyor

Eğitimde fark oluşturan konseptleri ile eğitimin Türkiye’deki lideri Doğa Koleji’nin Balıkesir’in Bandırma ve Gönen ilçelerindeki kampüsleri öğrencileriyle buluşuyor.

BALIKESİR 13.02.2022, 12:19
Bandırma ve Gönen Doğa’sına kavuşuyor

Eğitimde fark oluşturan konseptleri ile eğitimin Türkiye’deki lideri Doğa Koleji’nin Balıkesir’in Bandırma ve Gönen ilçelerindeki kampüsleri öğrencileriyle buluşuyor.

Çeyrek asra yaklaşan eğitim tecrübesi ve İTÜ’nün köklü geçmişinden ve yenilikçi Bilgi Üniversitesinden aldığı güvenle; geleceğe aydınlık nesiller yetiştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Gönen ve Bandırma’da düzenlenen basın lansmanları ile Balıkesir’e açılacak 2 yeni kampüsün müjdesini verdi.

Basın lansmanına, Gönen Kaymakamı Aslan Yurt, Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Belediye Başkan Vekili Mesut Özdemir, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yöneticileri, kampüs müdürleri, kurucu ve kurucu temsilcileri ile ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.

Basın lansmanı açılış konuşmasını gerçekleştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji CEO’su İsmail Kızılbay "2002 yılında kurulan, özgün eğitim modelleri, eğitime getirdiği yenilikçi bakış açısı ve akademik başarılarıyla kısa zamanda eğitimin Türkiye’deki lideri olan Doğa Koleji, Can Eğitim Grubu çatısı altında ülkemize değer katmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Bilgi Üniversitesi ile daha da güçlenen yapımız ve eğitim anlayışımızla Balıkesirli öğrencilerimizi buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Basın lansmanında yer alan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdürü Enis Eryaman, “Biz İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak yaratıcılığı ve yeniliği savunuyor, sunduğumuz yüksek standartlardaki eğitim ve hizmet kalitemizle öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve ülkemize değer katmak için durmaksızın çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Eryaman, “Akademik alandaki başarıları, Doğa’ya özgü geliştirilen eğitim modelleri, yabancı dil eğitimi, sanat, spor ve sosyal faaliyetlerden oluşan 3S’i, alanında yetkin akademik kadrosu, özgün eğitim materyallerini oluşturması ve başarılı ölçme-değerlendirme sistemi gibi fark yaratan özelliklerin İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Balıkesirli öğrenciler, Doğa’nın fark yaratan eğitim metotları ile geleceğe en doğru şekilde hazırlanacak” dedi.

Okul öncesinden liseye kadar Doğa konsepti ile Balıkesirli öğrencilerin akademik başarısının artacağını belirten Eryaman, “Okullarda modern eğitim tekniklerini kullanarak yenilikleri takip eden, ufku geniş, özgüveni sağlam ve yaratıcı düşünen bireyler yetiştirmeye Balıkesir’de devam edeceğiz” diyerek yeni kampüslerin Doğa Ailesi’ne ve Balıkesir’e hayırlı olmasını diledi. Bandırma ve Gönen kampüslerinin kurucusu Olcayto Mızrak ise İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin Balıkesir’e önemli bir katma değer sağladığını belirterek Balıkesirli öğrencilerinin başarı rüzgarlarının artık Doğa’dan eseceğini kaydetti. Mızrak, Balıkesir’e yaptıkları eğitim yatırımlarının da devam edeceğini söyledi.

Yöneticiler, toplantı sonrası Gönen ve Bandırma kampüslerini ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Balıkesir Bandırma Kampüsü; 18 derslik, 4 atölye, konferans salonu, kütüphane, bilişim teknolojileri laboratuvarı, fen laboratuvarları, kapalı spor salonu, yemekhane, kantin, 2 rehberlik odası olmak üzere 3 bin metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare de açık alana sahip. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Gönen Kampüsü; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim veriyor. Gönen kampüsü dersliklerinin yanı sıra kapalı spor salonları, aktivite alanları, kapalı yüzme havuzu, sinema salonu, teknoloji ve bilim laboratuvarları, sanat atölyeleri, açık ve kapalı oyun alanları bulunuyor. Okul bahçesinde basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve oyun alanları yer alıyor.

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