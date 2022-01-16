Bandırma Tuhafiyeciler Odasında Adnan Gemici güven tazeledi

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Kırtasiyeciler Odasının yapılan Olağan Genel Kurulunda tek aday olarak seçime giren Başkan Adnan Gemici yeniden Başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Bandırma Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Kırtasiyeciler Odası Olağan Genel Kurulu Kurtuluş Düğün Salonunda yapıldı.Genel Kurula Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hüseyin Taşçı ve Esnaf Odaları Başkanları katıldı. Divan Başkanlığını Balıkesir Esnaf Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Metin’in yaptığı genel kurulda Adnan Gemici tekrar başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu Kazım Doğan, Hüseyin Çeri, Ayhan Yörükoğlu, Ali Süzen, Alpaslan Aktan, Bünyamin Bozbayır’dan oluşurken, Denetim Kurulu ise Şerife Sevim, Hande Songün, Onur Yılmaz’dan oluştu. PCR testi pozitif çıkan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, mesaj gönderdi. Genel kurulda konuşan Oda Başkanı Adnan Gemici, “Geçtiğimiz 4 yıl boyunca odalarına 172 yeni üye kaydı yapılırken 118 üyede mesleklerini bıraktı. Şuanda aktif üye sayımız 365 kişidir” dedi. Ülkemizde ve dünyada etkili olan Covid-19 salgının çalışma programlarını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Gemici, bu süreçte tek gündem maddelerinin salgın olduğunu söyledi.