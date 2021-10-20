banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor

Bandırma trafiği masaya yatırıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde trafik meselesi ve gerçekleştirilecek projeler konuşuldu.

BALIKESİR 20.10.2021, 12:05
Bandırma trafiği masaya yatırıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde trafik meselesi ve gerçekleştirilecek projeler konuşuldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı kapsamında "Balıkesir’in Kuzey İlçelerinin Ulaşım Sorunları, Akıllı Ulaşım Sistemlerine Bakışı ve Vizyonu" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturum Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Marmara Adası Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tektaş ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Taylan Engin’in iştirakiyle gerçekleşti. Oturumun Bandırma bölümünde özellikle karayolu trafik yoğunluğu, şehir içi trafik meselesi ve bunların çözümü için Bandırma Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ve girişimler konuşuldu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2