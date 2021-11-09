Bandırma sis altında

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde dün geceden beri etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bandırmayı etkisi altına alan yoğun sis deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebeb oluyor sabah saatlerinde başlayan etkili sisten yenikapı Bandırma- Bandırma yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken yük gemileri liman açıklarında bekletiliyor. Sis sebebiyle limanda yükleme ve boşaltma çalışmalarında zaman zaman aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Meteoroloji yetkililerince özellikle sabah saatlerinde yaşanan sis ve puslu havanın Bandırma çevresinde bugün etkisini kaybederek akşam saatlerinde fırtına ve yağışın etkili olacağı belirtildi.