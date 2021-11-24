Bandırma Onyedi Eylül’den destekçilerine teşekkür

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfı düzenlediği toplantı ile vakfa destek verenlere teşekkür plaketi verdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfının, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir başkanlığında gerçekleştirdiği olağan toplantısında Üniversiteye ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfına desteklerinden dolayı Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez ve eğitim gönüllüsü Ahmet Ergün’e Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi. Vakıf yönetimi gerçekleştirdiği toplantıda, bu yıl ilk kez 35 öğrenciye 400’er lira verilecek olan öğrenci bursları başta olmak üzere birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfı olağan genel kurulunun 2 Aralık 2021 Perşembe günü saat 14.00’de Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.