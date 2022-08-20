Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Engelsiz Dalış Etkinliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve İstanbul Bağcılar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2. Engelsiz Dalış Kampı Kapanış Etkinliği gerçekleşti. Engelli dalgıçlar su da Türk Bayrağı’nı açarak gösterileri sergilediler.

Açılış konuşmasını yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Cihangir Boz "Öncellikle müştereken düzenlemiş olduğumuz engelsiz dalış kampı sertifikasyon programı ve su altı dalış kampı kapanış törenine katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu yıl da denizcilik MYO ev sahipliğinde İstanbul Bağcılar Belediyesi’nin destekleriyle Eti Maden’in sponsorluğunda gerçekleşti. Pratik ve teorik, bilgilerini birlikte uyguladılar. Engelli bireylerin eğitim aldıktan sonra güzel başarılar elde ettiğini gördük. Başarılarının devamını diliyoruz." dedi

Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Celil Aydın da "Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana sosyal ve kültürel farkındalık rolü üstlenmiştir. Engelleri aşmada suyun gücünü görmüş olduk." diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan da Bağcılarda engelli bireyler için yapılan çalışmalardan bahsederek şu şekilde konuştu:

"Önce Bağcılarda sıfır engel dedik. Birlikte daha güzel dedik ve kocaman bir aile olduk. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren simgelerden biri de engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımıdır. Uygulanan sosyal politikalar sayesinde engelliye bakış açısı değişti, farkındalık oluşturmada zihinsel dönüşüm kazandı. 2005 yılında çıkarılan engelliler kanunu adeta devrim niteliği kazanmaktadır. Dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Engelliler sarayından 16 bin öğrencimizi mezun ettik. Bandırma Onyedi eylül Üniversitemize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Belediye Başkanımızın selamlarını ileterek katılımcılarımızı selam ve sevgi ile selamlıyorum."

Denizcilik MYO öğretim üyesi Ferhat Yalgın konuşmasında "Engelli bireylerin de bizler gibi haklara sahip olduğu, haklarının arttırılması maksadıyla eşitlik ilkesinin ön planda olduğu bir etkinlik gerçekleştirdik. Engelli bireylerimiz geldiler Eti Maden İşletmesi yerleşkesinde 1 haftadır konuk oluyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Törende;

Miraç Girgin, Alişan Keneç, Ayhan Kılıçaslan, Mehmet Demirbaş, Bekir Yıldız, Resul Kocabaş, Oğuzhan Oğuz, Uğur Singer, Fuat Akçay, Muhammet Ali Aktaş’a sertifika verildi.

Su altı teknolojisi programı öğrencilerine de yapılan çalışmalara katıldıklarından dolayı sertifika verildi. Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.