Bandırma Koordinasyon Merkezi 24 saat görevde

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma’ya gelen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını Bandırma Koordinasyon Merkezi aracılığıyla gideriyor.

Depremzedelerin AFAD’a kayıtlarından temel ihtiyaçları ve kalacak yerlerine kadar her türlü desteğin verildiği Bandırma Koordinasyon Merkezi 7 gün 24 saat aralıksız hizmet veriyor.

Balıkesir tek yürek depremden etkilenen vatandaşlara kucak açmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana Balıkesir Valiliği ve AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarla koordineli olarak çalışmalarını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan bine yakın personel ile 600’e yakın iş makinesi ve teknik araçla deprem bölgesinde varlık gösterirken diğer yandan da şehre gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını tüm imkânlarıyla karşılıyor. Şehre gelen 20 bine yakın depremzedeye en iyi şekilde hizmet verebilmek amacıyla il genelinde oluşturulan 10 noktadan biri olan Bandırma Koordinasyon Merkezi’nde çalışmalarını aralıksız yürüten Büyükşehir Belediyesi, buradan şehrin kuzey bölgesinde; yardımların toplanması, tasniflenmesi ve merkez depoya gönderilmesi ile bölgeye gelen depremzede vatandaşların karşılanması konusunda faaliyet gösteriyor. Depremzede vatandaşların AFAD’a kaydının oluşturulmasından kalacak yerlerinin ayarlanması ile gıda, giyim ve hijyen maddelerine ulaşımlarına kadar tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenilen Bandırma Koordinasyon Merkezi, 7 gün 24 saat aralıksız olarak hizmet veriyor.