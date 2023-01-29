Bandırma Kent Konseyi 2023 yılı değerlendirme genel kurulu yapıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Kent Konseyi 2023 yılı 1. seçimsiz bilgilendirme ve değerlendirme genel kurulu Santral Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Genel Kurula Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, önceki dönem Kent Konseyi Başkanları Selim Panç ve Adil Levent Coşkun, Kent Konseyi Temsilcileri ve dinleyiciler katılımda bulundu. Katılımda bulunan temsilci ve vatandaşlar Bandırma’ya dair soru ve önerilerini Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’a bizzat sorma fırsatı buldu. Başkan sorulara cevap vererek görüş ve önerileri not aldı. Yönerge değişiklikleri yanı sıra 2023 yılına dair görüş ve önerilerin alındığı genel kurulda Emekli Meclisi, Kadın Meclisi, Engelsiz Meclisi, Gençlik Meclisi ve çalışma grupları sunumlarını gerçekleştirdi. Çalışma raporlarımız ve hukuki çalışmalar hakkında bilgi sunuldu. Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yılı’na ve kente 40 yılın üzerinde hizmet edenlere yönelik ve çalışmalara yönelik komisyon oluşturuldu. Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, "Katılımda bulunan tüm misafirlerimize bizlere olan güvenleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Bandırma için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz." dedi.