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Bandırma kar yağışına hazır
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışına karşı hazırlıklar yapıldı.
BALIKESİR 14.01.2021, 20:30
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışına karşı hazırlıklar yapıldı.Bandırma ile birlikte yurdun büyük bir bölümünde hâkim olması beklenen yoğun kar yağışının neden olabileceği olumsuzların önüne geçmek amacıyla Karla Mücadele Ekipleri gerekli hazırlıklarını tamamladı. Belediyeye ait İş Kamyonlarına eklenen Kar Küreme Aparatları ile birlikte ana caddelerde olası buzlanmaların önüne geçmek amacıyla da Tuzlama Makineleri de ekiplerce hazır hale getirildi. Kar yağışı öncesi gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan ekipler, kar yağışının neden olabileceği olumsuzlara karşı Belediye şantiyesinde hazır bir şekilde beklemede kalacak.
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