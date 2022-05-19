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Bandırma iki günde hem kışı hem yazı yaşadı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dün etkili olan fırtınalı ve yağışlı havanın ardından bugün güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.
BALIKESİR 19.05.2022, 17:21
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dün etkili olan fırtınalı ve yağışlı havanın ardından bugün güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.
Güneşli havadan istifade eden aileler çocuklarını parklarda eğlendirdiler. Amatör olta balıkçıları ise mendirekte güneşin keyfini balık tutarak çıkardılar. Meteoroloji yetkililerince Bandırma ve çevresinde önümüzdeki üç gün yağış beklenmediği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.