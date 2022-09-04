Bandırma Fatma Ana Kız Yurdu kullanıma hazır

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Fatma Ana Kız Yurdu’nun kullanıma hazır olduğu bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bandırma Fatma Ana Kız Yurdu’nun tüm sosyal ve spor imkanlarıyla öğrencilerin kullanımına hazır olduğunu duyurdu.

Bakan Kasapoğlu mesajında, “1653 kişilik Bandırma Fatma Ana Kız Yurdumuz, yeni eğitim döneminde tam kapasite ile gençlerimizi ağırlayacak. İhtiyaç duyacağınız tüm sosyal donatıları ve spor imkanları ile yurdumuz sizlerin kullanımına hazır” dedi.

2002 yılında 794 kişilik yatak kapasitesine sahip olan Balıkesir GSB Yurtları bu yıl 9 bin 363 öğrenciye ev sahipliği yapacak.