banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rus uçağı radardan kayboldu!
Rus uçağı radardan kayboldu!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine başarı belgesi verildi

Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan “Pandemi Dönemi ve Sonrasında Türkiye’de Organ Bağışının Geliştirilmesi ” konulu Sempozyumunda organ nakli ve bağışında emeği geçen ve başarılı olan hastaneler onurlandırıldı.

BALIKESİR 03.11.2021, 14:19
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine başarı belgesi verildi

Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan “Pandemi Dönemi ve Sonrasında Türkiye’de Organ Bağışının Geliştirilmesi ” konulu Sempozyumunda organ nakli ve bağışında emeği geçen ve başarılı olan hastaneler onurlandırıldı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye genelindeki ilçe hastaneleri arasında 1. Olması sebebiyle, başarı belgesi Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz tarafından, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli’ ye takdim edildi.

Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan “Pandemi Dönemi ve Sonrasında Türkiye’de Organ Bağışının Geliştirilmesi ” konulu sempozyumuna Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa UÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli, Bursa UÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ile birlikte Çanakkale ve Bilecik İl Sağlık müdürleri, akademisyenler, sağlık çalışanları, organ bağışı ile hayata tutunan hastalar ile yakınları katıldı.

Programda organ nakli ve bağışında emeği geçen ve başarılı olan hastaneler onurlandırıldı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye genelindeki ilçe hastaneleri arasında 1. Olması sebebiyle, başarı belgesi Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz tarafından, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli’ ye takdim edildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli, organ nakli bekleyen insanların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, organ bağışı yetersizliği yüzünden her yıl organ bekleme listelerine binlerce hastanın eklendiğini ve yine her yıl binlerce hastanın da organ nakli beklerken hayatını kaybettiğini belirtti. Başhekim Şenveli, "Bizler bu güne kadar, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan, her zaman bu durumu önceliklerimiz arasında tutan gayretli ekiplerimiz ile Her Bağış Bir Hayattır diyerek çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz." dedi. Başhekim Muzaffer Şenveli, 3-9 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ve çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlenen organ bağışı haftasında, Hastanemiz bünyesinde ve ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir çok noktada organ bağışının önemi konulu eğitim ve stand faaliyetlerinin yapılacağını ifade ederek, duyarlı vatandaşlarımızı organ bağışı yapmaya davet etti. .

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6