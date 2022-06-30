Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kolposkopi cihazı hizmete açıldı

Rahim ağzı hastalıkları ve kanserlerinin erken tanısında kullanılan kolposkopi cihazı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde hizmet vermeye başladı.

İlçe hastanesinde ilk kez kolposkopi cihazı kullanıldığını ifade eden Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli, "Kolposkopi cihazımız ilk kez 29.06.2022 tarihinde ilçemiz dışından hastanemize başvuran A.U. isimli hastamızda kullanılamaya başlanmıştır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapan öğretim üyelerimiz ve uzman hekimlerimiz tarafından cihazın hastanemizde kullanılmasına başlanmasıyla bu tür hastalıklar nedeniyle ileri merkezlere olan sevklerin önüne geçilecektir. Bu vesileyle kolposkopi cihazının hastaneye kazandırılmasıyla, hastalarımızı şifaya kavuşturmak ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek adına fedakarca görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapan öğretim üyelerimizi, uzman hekimlerimizi ve sağlık personelimizi kutluyor ve teşekkür ediyoruz." dedi.