Bandırma Depremzede aileye kucak açtı

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinden 5 kişilik depremzede Arslan ailesi, Bandırma’ya geldi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ikamet eden Arslan ailesine, Bandırma’da bir aile kucak açtı.

Depremzede aileyi Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ve Kent Kadın Meclisi Başkanı Dilek Karaarslan karşıladı. Depremzede ailenin konaklaması ve temel ihtiyaçları gidermeleri için Bandırma Engelsiz Meclisi Başkanı Nihat Karakazım tarafından sağlandı.

Bandırma Engelsiz Meclisi Başkanı Nihat Karakazım “Ailemiz çok şükür Bandırma’ya ulaştı. Arslan ailesi, olarak 5 ailemiz var ve birde babaannemiz de geldi. Bandırma’da ulaşım firmalarından olan Kayhan İpek’e ulaştık. Şoförümüz Elbistan’a giderek aileyi Bandırma’ya getirdi. Ailemizi sıcak bir ortama yerleştireceğiz. Bu aileyi buraya getirmekte vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler bir ailenin elinden tuttuk ve elimizden geldiğince yardım edeceğiz. O bölgelerde engelli aileler var. Özel bireylerin aileler hakkında bir çalışma yapmadık ama eksikliklerini gidereceğiz. Bu depreme hazırlıksız yakalandık”.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat “ Ailemiz Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden geldi ve tüm akrabaları da orda. Öncelikle ailesine çok geçmiş olsun diyorum. Memleketlerinde evleri yıkıldığı için Bandırma’ya getirttik. Hala göçük altında olanlar var. Tüm Türkiye tek yürek oldu. En kısa zamanda atlatacağız.” dedi.