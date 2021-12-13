Bandırma’ da yalnız yaşayan vatandaşı yangında itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde yalnız yaşayan vatandaşın evinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Bandırma Çınarlı Mahallesinde yalnız yaşayan N. B (55) nin evinde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının evde elektrik olmadığı için vatandaşın yaktığı mumdan kaynaklandığı sanılırken, itfaiye ekiplerinin vatandaşı yanan evin arka odasından çıkarttığı belirtildi. N. B nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.