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Bandırma’ da cadde üzerinde gezen yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Balıkesir’in Bandırma İlçesi Paşakonak Mahallesinde cadde üzerinde görülen yılan paniğe sebep olurken, yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğal ortamına salındı.

BALIKESİR 14.06.2022, 10:34
Bandırma’ da cadde üzerinde gezen yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Balıkesir’in Bandırma İlçesi Paşakonak Mahallesinde cadde üzerinde görülen yılan paniğe sebep olurken, yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğal ortamına salındı.

Bandırma Paşakonak Mahallesinde vatandaşlar cadde üzerinde gezen bir yılan gördü. Yılan vatandaşlar arsında paniğe sebep olurken, hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak bir çuvala koydu. Yakalanan yılan doğal doğal ortamına salınırken, İlçede son günlerde yılan vakalarının sıkça görülmesi dikkat çekiyor.

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