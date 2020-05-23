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Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI'NA BAĞLI EKİPLER ANA CADDELERİ KÖPÜKLE TEMİZLEDİ.

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI'NA BAĞLI EKİPLER ANA CADDELERİ KÖPÜKLE TEMİZLEDİ.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:15
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Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ana caddeleri köpükle temizledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hem korona virüs pandemisi nedeniyle yapılan düzenli dezenfekte işlemleri çerçevesinde hem de bayram arefesi olması nedeniyle Bandırma caddelerini köpüklü suyla temizledi. Öğle saatlerinden itibaren 3 itfaiye aracıyla birlikte Ordu, Atatürk, İnönü gibi ana arter caddelerden başlanan temizlik vatandaşların da takdirini topladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle itfaiyenin çalışmalarını evlerinin pencere ve balkonlarından izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bayram öncesi titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

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