Bandırma Belediyesinden öğrencilere forma hediyesi

Bandırma’da eğitim-öğretime devam eden 29 ortaokul ve liselerin her biri için toplam 580 adet okul takımı forması hazırlayan Bandırma Belediyesi bir ilki gerçekleştirdi.

Amatör spor branşlarının okullara girmesine katkı sağlamak, öğrencilerin hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un özel talimatlarıyla hazırlanan bir proje daha hayata geçirildi. Bandırma’daki 29 devlet okulunun her biri için özel olarak tasarlanan toplam 580 adet okul takımı forması, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un bizzat katılarak forma dağıtımını gerçekleştirdiği törende Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Ata, okulların temsilcileri ve öğrenciler yer aldı.

Bandırma Belediyesi, Balıkesir’deki 20 ilçe içinde bir ilke imza attı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun konuşma gerçekleştirdi. Bandırma Belediyesi’nin okullara yönelik forma desteğinin, Balıkesir’de daha önce hiçbir ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilmeyen bir organizasyon olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Yerel yönetim olarak okullarımızın yanında olalım istedik. Çünkü bu kente hep birlikte yaşıyoruz ve belediye, hepimizin belediyesi. Biz adaletli ve eşit bir şekilde sizlere hizmet getirmeye çalışıyoruz. Diğer devlet kurumlarımızın görevleri içinde de olsa biz bu proje ile kardeşlerimizin yanında olalım istedik ve Balıkesir’in 20 ilçesi arasında ilk kez yapılan bu organizasyonu hayata geçirdik. Okullarımız kendi formalarının tasarımlarını ve renklerini kendi seçti. Her okulumuza 20 tane olmak üzere, formalarımız hazırlandı. Biz yerel yönetim olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Hem amatör hem de profesyonel spor kulüplerimize de büyük destekler veriyoruz. Çünkü Bandırma tarihin, kültürün ve sanatın olduğu kadar sporun da kentidir. Gençlerimizin daha iyi ve daha güzel şartlarda yaşayacağı bir kent hayatı oluşturmak için çalışıyoruz. Gençlerin bir abisi olarak, bundan sonraki süreçte de her zaman okullarımızın ve gençlerimizin yanında olacağım. Bugün sizlere hediye ettiğimiz bu formaları inşallah birbirinde güzel müsabakalarda terletecek, Bandırma Belediyesi’nin gücünü arkanızda hissedeceksiniz,” dedi.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un konuşmasından sonra forma dağıtımına geçildi. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, her bir formayı kendi elleriyle öğrencilere teslim etti. Program tüm okullarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.