Son Dakika
Eski Bakan Tüfenkci: ’Ramazan aynı zamanda helalleşme, kucaklaşma ve bağlarımızı kuvvetlendirme ayı olacak’’
Bandırma Belediyesinden müzik ziyafeti
Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Belediye ramazan ayı etkinlikleri sürerken Kent Konseyi Musiki Topluluğu düzenlediği konserle Bandırmalılara müzik ziyafeti verdi.
BALIKESİR 25.04.2022, 10:06
Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Belediye ramazan ayı etkinlikleri sürerken Kent Konseyi Musiki Topluluğu düzenlediği konserle Bandırmalılara müzik ziyafeti verdi.
Bandırma Belediyesi ramazan etkinlikleri içinde Barış Manço Kültür Merkezinde, Kent Konseyi Musiki Topluluğu tarafından Türk Sanat Müziği konseri gerçekleşti. Konserde musiki Topluluğunun seslendirdiği " Bandırmalı Güzelim" şarkısı salondaki coşkuyu arttırırken, dinleyiciler şarkıyı ayakta alkışladı. Bandırmalı müzikseverlerlerin büyük ilgi gösterdiği konserde birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Konser sonunda Bandırma Belediye Meclis Üyesi Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu, Şef Verda Dönmez’e plaket takdim etti.