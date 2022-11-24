Bandırma Belediyesi odalarla işbirliği imzaladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Denetim ve Teknik İş Birliği Protokolü” imzalandı..

Protokol çerçevesinde kamu yararını esas alan, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, mühendislik ve şehir planlama ile halk sağlığının, tarihi, kültürel, doğal, tarımsal ve ekolojik değerlerinin korunması, her türlü afetlere hazırlık ve risk yönetimi faaliyetlerinde karşılıklı dayanışma içerisinde hizmet birliğinin oluşturulması hedefleniyor.

Protokol imza programında konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Tolga Tosun; “halkımızın takdiriyle seçildiğimiz günden bu yana şehrimizi ortak akılla yönetmeyi ilke edinerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bandırma’nın gelişimi adına hizmetler üretirken kentimizde yer alan meslek odalarından görüş alıyor, ortak çalışmalarda bulunuyoruz. Yerel yönetimlerin en önemli görevleri kent yaşamı içerisinde sürdürülebilir, sağlıklı, modern kent hayatını oluşturmaktır. Bugün imzaladığımız protokolle özellikle aktif fay hatları üzerinde yer alan şehrimizde depreme dayanıklı, çevre dostu, enerji verimliliği yüksek, kent hayatına ve dokusuna katkı sunacak yapıların oluşması adına nasıl çalışmalar yapılabilir bunun üzerine bilgi akışını sağlayacağız, kamu ve odalarımızın bağını güçlendireceğiz. Doğa dostu, tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkan, daha güzel bir Bandırma için bu ortak çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bilimin, bilginin ve ortak aklın çıktısı olan bu protokolde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Protokol imza programında hazır bulunan oda temsilcileri de ortak görüşle çevre belediyeler için de örnek teşkil edecek olan bu akademik hizmet protokolünde katkıları bulunan başta Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye İmar Komisyonu’na ve Belediye Meclis Üyelerine teşekkürlerini ilettiler.