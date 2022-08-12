Bandırma Belediyesi Malta Parkı ve Yaşam Alanına İlk Kepçeyi Vurdu

Belediye Başkanı Tolga Tosun’un seçim vaatlerinden biri olan Malta Parkı ve Yaşam Alanına ilk kepçe vuruldu.

Proje tamamlandığında; piknik alanları, amfi tiyatroları, çocuklar ve tüm meraklıları için Midilli park ve gezi alanı, gençlerin çok seveceği sky parkı, mini spor sahaları, çocuk oyun parkları, bisiklet yolları, kendi ekolojik sistemi olan göletler ve dereleri, kafe, restoran ve çay bahçeleriyle Malta Parkı ve Yaşam Alanı, Bandırma’nın sembol noktalarından biri olacaktır.

Bugün başlayan çalışmanın ardından bir açıklama yapan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun: "Sevdalısı olduğum bu güzel kentte sık sık daire müdürlerimizle geziyor, çalışmaları inceliyor, sevgili hemşerilerimle dertleşiyoruz. Hangi mahallede olursa olsun, gördüğüm boş alan için hemen araştırma yaptırıyorum. Eğer belediyemize ait bir alansa ve konum olarak da uygunsa yürüyüş yollarıyla, peyzaj alanlarıyla, çocuk parkıyla, şehir mobilyalarıyla yemyeşil bir yaşam alanı haline getirilmesini sağlıyoruz.

Tüm detaylarını dikkatle takip ettiğim ve çok önemsediğim Malta Park ve Yaşam Alanı projemize bugün ilk kepçemizi vurarak başladık. Bandırmamızın marka değerini arttıracak, şehrin sosyal hayatını daha farklı ve daha renkli hale getirecek, estetiği ve özel donatılarıyla örnek gösterilecek Malta Park ve Yaşam Alanını kısa sürede tamamlayacağız. Bandırma her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır" dedi.