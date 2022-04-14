Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat etkinliklerine devam ediyor

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Belediye Kültür etkinlikleri çerçevesinde" Bana Sevgiyi Anlat" isimli resim sergisi açıldı.

Bandırma Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Bandırma Kent Konseyi Sanat Çalışma Grubu’nun eserlerinin sergilendiği “Bana Sevgiyi Anlat” resim sergisi açıldı. Yaklaşık 30 katılımcısı ile 80 eserin sergilendiği sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkan Vekili Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Meclis Üyesi Merve Polat ve sanatseverlerin katılımıyla açılışı yapılan resim sergisi 14-20 Nisan 2022 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Kent Konseyi Başkanı Polat, bu tür kültürel etkinliğin artarak devam edeceğini belirtti.