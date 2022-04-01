Bandırma Belediyesi destek eğitim kursları baştan sona yenilendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi destek eğitim kursları yenilenerek eğitime hız kesmeden devam ediyor.

Bandırma Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne bağlı Destek Eğitim Kursu, İhsaniye Mahallesinde inşa edilen ve Bandırma Belediyesine ait yeni binasında, baştan sona değişen yeni idari yönetim ve eğitim kadrosuyla eğitime devam ediyor. Şu anda 220 kayıtlı öğrencisi bulunan kurumda 7. ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim desteği veriliyor ve yıl boyunca da yeni kayıt istekleri kabul ediliyor. Verilen eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler ve velileri Destek Eğitim Kursu’na bizzat gelerek kayıt yaptırabiliyorlar. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan E-KPSS kursunun da devam ettiği Bandırma Belediyesi Destek Eğitim Kursunda; 2022-2023 eğitim öğretim döneminde, üniversite giriş sınavlarına hazırlık kursu da planlanıyor. Yasal düzenlemeler, müfredat ve kadro hazırlığı sonrasında Bandırma Belediyesi sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapılacak.