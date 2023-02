Bandırma Belediyesi afet çalışmalarını hızlandırdı

Bandırma Belediyesi, bütün dinamikleriyle depreme hazır bir kent hazırlamak için düğmeye bastı. Konu ile ilgili gerçekleştirilen ilk toplantıda, izlenecek yol haritası çizildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından ülkedeki kentlerin depremlere ne ölçüde hazır olduğu bir kez daha masaya yatırıldı. Gündeme gelen konu kapsamında hiç vakit kaybetmeden harekete geçen Bandırma Belediyesi, deprem afeti için hazır ve bilinçli bir kent oluşturmak adına ilk adımı attı. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, konu ile ilgili izlenecek yol haritası belirlendi. Toplantıda deprem afeti ile ilgili eğitim çalışmalarına ivedilikle başlanacağı belirtildi. Bandırma’nın depremselliği ile ilgili raporların oluşturulacağı kaydedilen toplantıda, afet öncesi alınacak önlemlerin de hazırlanacağının altı çizildi. Bir sonraki toplantıda katılımcı çerçevesi genişletilecek. Toplantılara, afet uzmanları ve üniversitelerin ilgili alanlarından akademik görev üstlenen bilim insanları dahil edilecek. Konu önümüzdeki ilk meclis gündemine taşınacak ve ilerleyen toplantıların çıktıları kamuoyu ile paylaşılacak. Bandırma için en kısa sürede kapsamlı bir afet eylem planı oluşturulacak.

"Bütün dinamikleriyle depreme hazır bir kent olmak için çalışacağız"

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, toplantıda deprem bölgesinde edindiği tecrübeleri paylaşarak, alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguladı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, öncelikle yaşanan afette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Bandırmalılara seslenerek şunları söyledi:

"1999’da yaşanan deprem bir milat olarak kabul edilmişti ancak Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler bir kez daha bu konuda ülkece yetersiz kaldığımızı gösterdi. Biz de daha fazla vakit kaybetmeden harekete geçmek istedik. Deprem bölgesindeki şehrimizi bir an önce depreme hazırlamalıyız. Tabii ki bu noktada her birimize büyük görevler düşüyor. Hem kentimiz depreme hazır olmalı hem de her bir bireyimiz deprem afeti noktasında bilinçlenmeli. Deprem, önlem alınmadığı zaman daha çok can ve mal kayıplarının oluşmasına neden oluyor. Sağlıklı önlemleri alabilmek için bugün ilk adımımızı attık. Bütün dinamikleriyle depreme hazır bir kent olmak için çalışacağız. Bilimin ve ortak aklın ışığında hareket edip gerekenleri ortaya koyacak ve o şekilde hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.