Bandırma Belediyesi 2022 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi 2022 yılının son meclis oturumunu 2022 yılında emekliliğini hak eden personele teşekkür plaketini Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tarafından takdim edildi.

2022 yılının belediye meclis toplantısı, belediye başkanı Tolga Tosun başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ilk bölümünde emekleriyle, çalışmalarıyla Bandırma Belediyesi’ne değer katan ve 2022 yılı içerisinde emekli olarak belediyeden ayrılan personellere Belediye Başkanı Tosun, tarafından teşekkür edilerek, plaket takdimi gerçekleştirildi. Ardından son 1 aylık Bandırma’da yapılan faaliyetler hakkında görsel sinevizyon desteğiyle birlikte sunum gerçekleşti. Aralık ayı 12 gelen evrak ve 6 gündem dışı evrak olmak üzere toplam 18 madde ile gündem maddelerine geçildi.

2022 yılının son meclis toplantısında, gelen evraklar içerisinde son madde olan Başkanlar sözleşmesi gündemden geçmesiyle Bandırma’da 10 yıl içinde karbon salınımın yüzde 40 azalacağının taahhüdü verilecek. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’a “Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalaması için mecliste oy birliğiyle yetki verildi. Başkanlar Sözleşmesi’ni Tolga Tosun’un imzalamasının ardından sözleşme Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek.

Gündem maddelerin görüşüldüğü meclis toplantısı 2023 yılı 4 Ocak saat 18:00’de yapılmak üzere sona erdi.