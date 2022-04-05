Bandırma Belediyesi 2021 faaliyet ve bütçe performans toplantısını gerçekleştirdi

Bandırma Belediyesi’nin nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti.

Bandırma Belediyesi nisan ayının ilk haftasında yapmakla yükümlü olduğu, bir önceki yıl faaliyet raporu ve bütçe performans toplantısını Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Nisan Ayı meclis toplantısında 22 gündem 4 adette gündem dışı olmak üzere 26 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İmar değişiklikleriyle ilgili gündem maddeleri, Belediye Meclis Üyelerinin yaptıkları açıklamalar sonrasında oy birliğiyle encümene havale edildi.

Yapılan oylamanın ardından AKP, MHP, İYİ Partili Meclis Üyeleri gündem ile ilgili söz hakkı alarak görüşlerini bildirdiler. Cumhur İttifakını oluşturan AKP ve MHP’li Meclis Üyelerinin eleştirilerine cevap veren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun: “2019’da seçimle göreve geldiğimiz andan kısa süre sonra, tüm dünyayı etkisine alan küresel bir kriz yaşadık. Pandemi döneminde kaybettiğimiz onca canın yanı sıra, zaten sallantıda olan ülke ekonomisi ciddi bir sorun sarmalına dönüştü. Çalışamayan, işyerini açamayan, geliri olmayan vatandaşlarımız çok ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya kaldı. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ‘Önce İnsan’ diyerek, hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimin neye ihtiyacı varsa yardımına koştuk. Henüz tam olarak pandemiyi atlatamadan, maalesef ülkemizdeki üretim eksikliğinden kaynaklanan ekonomik kriz baş gösterdi. Üstüne en büyük gıda ithalatı yaptığımız iki ülke; Rusya ve Ukrayna savaşı başlayınca gıda ve doğalgaz tedarikinde büyük sorunlar yaşandı. Doğalgaz ve petrole gelen büyük zamlar enerji üretimimizi sekteye uğratırken sanayi üretimini de oldukça olumsuz etkiledi. Gıda ithalatında yaşanan zorluklar ve fiyat artışından kaynaklanan çok büyük bir krizle baş başayız. Akla gelen her şeyin astronomik fiyatlara yükselmesine rağmen bunlardan yılmadık. Söz verdiğimiz tüm projelerimizi az önce belirttiğim sebeplerden dolayı makul süre geciktirmiş olsak da asla vazgeçmedik, durmadık, durmayacağız. Bu zor sürede bizlerden desteklerini esirgemeyen, başta Bandırmalı hemşerilerimiz olmak üzere; tüm şehir paydaşlarımıza, meclis üyelerimize, daire amirlerimize ve belediyemiz çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Tolga Tosun’un konuşmaları sonrasında toplantıya yaklaşık 10 dakika ara verildi. Verilen aranın ardından yasa gereği Meclis Üyeleri sıralarında yerini alan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un yerine, oturumu Meclis Üyesi Fatma Salı Karabacakoğlu yönetti. Bandırma Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve Bütçe Performans Değerlendirme Sunumu için kürsüye davet edilen Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, 2021 yılı içerisinde yapılan tüm belediyecilik hizmetlerini slayt eşliğinde Meclis Üyelerine anlattı. Sunumun ardından yapılan oylamada, Bandırma Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve Bütçe Performans Değerlendirmesi oy çokluğuyla onaylandı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’un yaptığı açıklamanın sonrasında, bir sonraki meclis toplantısının 5 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de yapılacağı ilan edildi. Bandırma Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve Bütçe Performans Değerlendirme Toplantısı sona erdi.