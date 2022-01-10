Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, gönüllü bağışcı oldu

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Koçyiğit için kök hücre bağışı gönüllüsü oldu.

Lösemi tanısı konan Bandırma Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Koçyiğit için Belediye nikah salonu önünde kök hücre bağışı için stant kuruldu. Kök hücre gönüllü bağışçısı olan Bandırma Belediye Başkanı Tosun, "Sağlık hepimiz için gerekli. Sağlıkta da yardımlaşmak ve çabalamak çok çok önemli. Türk Kızılay’ı ile gerçekleştirdiğimiz kök hücre bağışı kampanyamızda bu çabanın önemli parçalarından biri. Kampanyaya ilgisini esirgemeyerek kök hücre bağışında bulunan ve lösemili hastalara umut olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.