Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ’dan sergi ziyareti.

Balıkesir’in Bandırma İlçesi Belediye Başkanı Tolga Tosun, sanatçı Sennur Kahraman’ a ait mandala sergisini ziyaret etti.

Ziyarette eserleri inceleyen Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Barış Manço Kültür Merkezi Melih Çınar Sergi salonumuzda Sennur Kahraman tarafından açılan Mandala Sergisini ziyaret ettik. Kadimli sanat olarak bilinen Mandala sanatında her birinin ayrı hikayesi bulunan birbirinden değerli eserlerimizi inceledik.

Sanatçımız Sennur Kahramana Bandırmamızı böylesi birbirinden güzel eserlerle buluşturduğu için teşekkür ederek, başarılar diledik. Sergi gezimizin sonunda sanatçımıza Bandırma Vapuru işlemeli plaketimizi takdim ettik." dedi.