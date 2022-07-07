banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Bandırma balık pazarında durgunluk yaşanıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi balık pazarında durgunluk yaşanıyor.

BALIKESİR 07.07.2022, 10:22
Bandırma balık pazarında durgunluk yaşanıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi balık pazarında durgunluk yaşanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ndeki balıkçı esnafı, Kurban Bayramı nedeniyle ve balık avlama yasağının olduğu bugünlerde işlerinin düştüğünü söyledi. Balıkçı esnaflar "Kurban Bayramı öncesinde bunu hep yaşıyoruz ancak Kurban bayramından 1 veya 2 hafta geçtikten sonra yeniden vatandaşlarımız balığı tekrar tercih edecektir" ifadelerini kullandılar.

Balıkçıların olduğu çarşıda ise sadece bir kaç tezgahın açık olması dikkatlerden kaçmadı.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu