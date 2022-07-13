Bandırma balık pazarında bayram sonrasında hareketlilik bekliyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi balık satışlarında ki durgunluk sonrası yeniden hareketlenmeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ndeki balıkçı esnafı, Okan Balıbek "Kurban Bayramı nedeniyle ve balık avlama yasağının olduğu bu günlerde durgunluk vardı ancak bayram sonrası bir hareketlenme mevcut ayın 15’inden sonra daha da bir hareketlenme bekliyoruz, balık fiyatlarımız her bütçeye uygun herkesi balık yemeye davet ediyoruz" dedi.