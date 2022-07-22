banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Adana’da orman yangını
Adana’da orman yangını
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başlıyor
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başlıyor
SOCAR’ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu
SOCAR’ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü

Bandırma balık halinde tezgahlar canlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ki balık halinde tezgahlarda balık çeşitleri çoğalmaya başladı.

BALIKESİR 22.07.2022, 17:08
Bandırma balık halinde tezgahlar canlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ki balık halinde tezgahlarda balık çeşitleri çoğalmaya başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde Ege denizinde ki balık avcılığının başlamasıyla tezgahlarda balık çeşitliliği ve bolluğu yaşanmaya başladı.

İşletme sahibi Ali Çakıroğlu Ege denizinde uluslararası sularda balık avcılığının başlamasıyla birlikte kalamar, mezgit, tekir, barbun, bako, istavrit ve karides gibi balık çeşitliliğinde artış olduğunu, satışlardan oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Yorumlar (0)
28°
açık