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Bandırma Bagfaş’ta Yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Bagfaş) yangın çıktı.

BALIKESİR 27.07.2022, 07:41
Bandırma Bagfaş’ta Yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Bagfaş) yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre limandan fabrika içerisine mal taşıyan palet bantlarda meydana gelen yangına Bandırma Grup Amirliği İtfaiye ekipleri 4 araç ve 10 personel olarak müdahale etti, kısa sürede söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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