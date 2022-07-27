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Bandırma Bagfaş’ta Yangın
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Bagfaş) yangın çıktı.
BALIKESİR 27.07.2022, 07:41
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Bagfaş) yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre limandan fabrika içerisine mal taşıyan palet bantlarda meydana gelen yangına Bandırma Grup Amirliği İtfaiye ekipleri 4 araç ve 10 personel olarak müdahale etti, kısa sürede söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.